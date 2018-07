COB dá ultimato por vaga no tae kwon do O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ameaça a Federação Internacional de Tae kwon do (WTF) de acionar a Corte Arbitral do Esporte (CAS) para garantir a vaga olímpica do lutador Márcio Venceslau. A entidade entrou com recurso na União Pan-Americana de Tae kwon do contestando o resultado da luta final no Torneio Qualificatório realizado em novembro, no México. Wenceslau perdeu para o mexicano Damian Villa, mas o vídeo da luta mostra que os árbitros cometeram vários erros ao confirmar pontos do adversário do brasileiro durante o combate.