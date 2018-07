COB define distribuição de recursos da Lei Agnelo/Piva

A Lei Agnelo/Piva destina 2% do prêmio pago aos apostadores de todas as loterias federais do País ao COB (85%) e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (15%). No caso do COB, a estimativa de arrecadação para 2012 é de R$ 145 milhões - desse valor, a entidade é obrigada a destinar 10% ao esporte escolar e mais 5% ao esporte universitário.

Assim, o COB promete aplicar cerca de R$ 60,9 milhões diretamente nos programas das 29 confederações brasileiras olímpicas, com exceção do futebol. Além disso, a entidade deve repassar mais R$ 15,3 milhões do fundo olímpico, totalizando R$ 76,2 milhões, o que representa 15% a mais do que em 2011.

O valor mínimo de repasse para as confederações é de R$ 900 mil anuais, como é o caso do golfe, do rúgbi e do desportos na neve. E o máximo é de R$ 3,2 milhões para cada, que vai ser distribuído para atletismo, desportos aquáticos, handebol, hipismo, judô, vela e vôlei.

Parte dos recursos da Lei Agnelo/Piva fica com o próprio COB - são estimados R$ 47 milhões para 2012. Esse dinheiro é utilizado para a manutenção da entidade, para projetos de treinamento e preparação de atletas e, principalmente, para os custos da participação da delegação brasileira na Olimpíada de Londres.

Confira os valores destinados a cada confederação em 2012:

Atletismo - 3.200.000,00

Badminton - 1.500.000,00

Basquete - 2.800.000,00

Boxe - 2.000.000,00

Canoagem - 2.500.000,00

Ciclismo - 2.500.000,00

Desportos Aquáticos - 3.200.000,00

Desportos na Neve - 900.000,00

Desportos no Gelo - 500.000,00

Esgrima - 1.300.000,00

Ginástica - 3.100.000,00

Golfe - 900.000,00

Handebol - 3.200.000,00

Hipismo - 3.200.000,00

Hóquei sobre Grama - 1.300.000,00

Judô - 3.200.000,00

Levantamento de Peso - 1.300.000,00

Lutas - 1.700.000,00

Pentatlo Moderno - 1.500.000,00

Remo - 2.100.000,00

Rugby - 900.000,00

Tae kwon do - 1.300.000,00

Tênis - 2.100.000,00

Tênis de Mesa - 2.500.000,00

Tiro com Arco - 1.300.000,00

Tiro Esportivo - 2.200.000,00

Triatlo - 2.300.000,00

Vela - 3.200.000,00

Vôlei - 3.200.000,00