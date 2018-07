COB desiste de centro destinado aos novos talentos

O ambicioso projeto esperava beneficiar de 1.000 a 1.500 crianças apenas no seu primeiro ano de funcionamento. Porém, nada mudará no panorama atual, e às confederações e federações caberá garimpar tais talentos.

Mesmo assim, Jorge Bichara, gerente de desenvolvimento de projetos especiais, explica que o conceito do CODT vai sobreviver, mas redimensionado. "Com as futuras instalações erguidas próximo ao Maria Lenk e ao Velódromo, este projeto acabará sendo incorporado ao Centro Olímpico de Treinamento, um dos grandes legados esportivos dos Jogos Olímpicos Rio 2016."