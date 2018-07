COB deve inaugurar CT da seleção brasileira de ginástica em dezembro

O novo centro de treinamentos da ginástica artística brasileira começará a ser erguido no dia 30 de setembro e deverá estar em funcionamento até o fim do ano. A informação foi anunciada nesta quarta-feira pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que não revelou o investimento na obra.

"A obra terá início em 30 de setembro. A Daniela Polzin, nossa ex-judoca que se formou em arquitetura, já está com a planta pronta", afirmou Marcus Vinícius Freire, superintendente executivo de Esportes do COB, durante entrevista no Rio. A previsão de entrega é para dezembro deste ano.

O novo CT será instalado na área de aquecimento do HSBC Arena, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A seleção brasileira de ginástica artística está sem local para treinar desde fevereiro do ano passado, quando o velódromo, onde ficava o antigo centro de treinamento, foi demolido.