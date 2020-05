COB e ABCD fazem parceria para combater doping durante o isolamento social

Com lives e palestras virtuais, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) estão em parceria para combater o doping durante o período de isolamento social.

"Trabalhamos também com quem está em torno desses jovens atletas, como os pais, os familiares e os professores de educação física. Nossas ações são complementares às da ABCD, ajudamos a cumprir a tarefa de atingir o público", afirmou o médico Christian Trajano, gerente de Educação e Prevenção ao Doping do COB. "O público alvo das ações antidoping do COB é vasto e diversificado: desde os futuros atletas aos esportistas de alto rendimento. Com isso, a maneira de comunicar deve ser adequada e a tecnologia é uma importante aliada nesse jogo", disse Trajano, que já atuou como diretor-técnico da ABCD.

Luisa Parente, ex-ginasta olímpica e atual secretária nacional da ABCD, aproveita o atual momento para tornar as ações do órgão cada vez mais digitais. "Recebemos convites para participarmos de lives, fizemos palestras específicas para entidades e passamos nosso II Seminário Brasileiro Antidopagem, que acontecerá em junho para o online. O legal é que, com essas ações, estamos atingindo mais gente", disse Luisa.