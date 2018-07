COB elege Bernardinho e Elson Miranda os treinadores do ano

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta terça-feira que elegeu Bernardinho e Elson Miranda como melhores técnicos do ano. O primeiro deles foi campeão do mundo com a seleção masculina de vôlei e da Liga Mundial em 2010, enquanto o segundo acabou reconhecido pelo trabalho que realizou com Fabiana Murer, campeã mundial indoor de salto com cara, em Doha, e da Liga Diamante, entre outras conquistas.

Bernardinho e Elson receberão o troféu de melhor técnico, coletivo e individual, respectivamente, durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, no próximo dia 20, no Rio.

"É uma honra ser escolhido como melhor técnico do ano no Brasil, um país tão heterogêneo e de tantos talentos e profissionais no esporte. Sem dúvida, esta homenagem é também uma responsabilidade muito grande e sei que tenho que continuar trabalhando com dedicação para manter esse nível e ajudar meus atletas a alcançarem resultados. O salto com vara no Brasil ainda tem muito para evoluir, mas se chegamos neste estágio atual foi por causa de muito trabalho", declarou Elson Miranda, que também foi responsável por treinar Thiago Bráz, de 16 anos, que conquistou em 2010 a medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude.

Já Bernardinho, que receberá do COB pela quinta vez o prêmio de melhor técnico do ano, festejou o fato de repetir o feito obtido em 2002 e 2006, quando também foi campeão mundial, 2003 e 2004, ano em que levou o título olímpico em Atenas.

"É sempre uma honra ser lembrado pelo COB em meio a tantos outros grandes treinadores que o Brasil possui, que obtêm resultados expressivos e com enormes talentos. Esta homenagem é fruto de um trabalho que vem sendo bem feito. Sou apenas o representante de um grupo de profissionais capacitados, que procura extrair o melhor de cada um. É um orgulho muito grande ter este reconhecimento após termos realizado uma temporada excepcional, em meio a algumas dúvidas quanto à renovação de jogadores. Os títulos alcançados são prova de que o sistema de renovação funciona e quero continuar alimentando esse sonho. Espero ganhar novamente este prêmio em 2012, ano dos Jogos Olímpicos", projetou o técnico.