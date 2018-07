COB faz última vistoria na Vila Olímpica antes dos Jogos Depois do carnaval, uma comitiva do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) fará a última vistoria na Vila Olímpica de Londres antes da Olimpíada - a visita está marcada para sexta-feira que vem. Mesmo porque, o local ficará fechado durante os próximos meses para a instalação de equipamentos e será reaberto apenas em 16 de julho, quando começará a receber as delegações dos 205 países participantes.