COB inaugura centro de treinamento do tae kwon do no Rio de Janeiro

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em parceria com a prefeitura do Rio, inaugurou nesta quinta-feira a primeira parte do Centro de Treinamento Time Brasil, que será utilizado na preparação de atletas de alto rendimento. O esporte inicialmente contemplado foi o tae kwon do, que ganhou uma estrutura própria nas dependências internas do Parque Aquático Maria Lenk, no Rio.

"Gostaria de ressaltar a importância de inauguramos o primeiro Centro de Treinamento do Time Brasil. Este é o primeiro de muitos. Estamos oferecendo os melhores equipamentos em benefício dos atletas", afirmou o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, lembrando que as áreas dedicadas ao levantamento de peso e ginástica artística serão abertas até maio de 2011.

Nesta primeira fase de implantação, o Centro de Treinamento Time Brasil atenderá modalidades como natação, nado sincronizada, saltos ornamentais, polo aquático, tae kwon do, ginástica artística, levantamento de peso, ciclismo, boxe e patinação artística. "Nosso projeto é otimizar esse espaço para implantação da primeira fase do Centro Olímpico de Treinamento, atendendo diversas modalidades", explicou o superintendente executivo de esporte do COB, Marcus Vinicius Freire.

"Esse é um momento muito especial. Vamos investir no alto rendimento. Queremos dar condições para que esses atletas de enorme potencial, que têm condições de representar bem o Brasil, possam treinar com conforto", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também presente na cerimônia, ao citar a criação do Time Rio, projeto que contará com investimento de R$ 12 milhões, em um período de três anos, para ajudar na preparação de 13 atletas.

No caso do centro de treinamento de tae kwon do, inaugurado nesta quinta-feira, o espaço será destinado para treinos da seleção brasileira e para o intercâmbio com atletas estrangeiros, tendo como "objetivo principal a preparação para competições internacionais". "As instalações são de primeiro nível. Treinar no mesmo tatame da competição, em uma área ampla, com equipamentos de última geração é um privilégio. Fico feliz em saber que agora terei tranquilidade para pensar exclusivamente no treinamento", afirmou Natália Falavigna, medalhista olímpica da modalidade.