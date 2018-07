COB libera confederações para escolha do uniforme

Todos os uniformes de competição, no entanto, devem ser aprovados pela equipe de marketing do Comitê Organizador Rio 2016, responsável pelo cumprimento das regras do Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Já há algum tempo vínhamos estudando essa possibilidade. Com isso, as confederações terão maior poder de negociação junto às marcas de material esportivo, sem prejuízo para o COB. Todos sairão ganhando", explicou o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, durante assembleia da entidade, no Rio.

A nova regra será válida somente para as competições esportivas. No caso dos uniformes para viagem, para eventos oficiais, para premiações e para uso dentro da Vila Olímpica, o direito de escolher o fornecedor continuará sendo exclusivo do COB.