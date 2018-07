COB premia os melhores do esporte na temporada em São Paulo

SÃO PAULO - O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) homenageia nesta terça-feira os melhores atletas do ano na 15ª edição do Prêmio Brasil Olímpico, que será realizada no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, em São Paulo, a partir das 20h. Concorrem ao prêmio de Melhor Atleta masculino do ano o ginasta Arthur Zanetti, o velejador Jorge Zarif e o nadador Cesar Cielo. Na disputa feminina, foram indicadas a nadadora Poliana Okimoto, a judoca Rafaela Silva e a pentatleta Yane Marques.

Poliana Okimoto chega credenciada pela conquista de três medalhas nas disputas de Maratonas Aquáticas do Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona. Ela foi campeã na prova de 10km, vice-campeã na de 5km e conquistou o bronze na competição por equipes de 5km. De quebra, ela ainda bateu o recorde brasileiro dos 1.500m em piscina, que pertencia à baiana Nayara Ledoux Ribeiro desde 2001. Poliana foi ainda eleita pela revista norte-americana Swimming World a melhor do mundo em águas abertas. Em janeiro, ela concorre ao prêmio de melhor do ano, segundo a Fina (Federação Internacional de Natação) nas águas abertas.

"Acho que não tem pra ninguém no Prêmio Brasil Olímpico feminino. Se a Poliana não ganhar, é porque existe algo contra a natação", diz Cesar Cielo, que conquistou o prêmio em 2008, 2009 e em 2011. Poliana fez campanha entre os amigos - pediu para que votassem por ela na internet. "Já me sinto muito honrada por estar entre as três indicadas".

Yane Marques é a única entre os seis indicados que não conquistou título mundial este ano - foi vice no Mundial de Taiwan. Ela ficou atrás apenas da lituana Laura Asadauskaite, que foi campeã olímpica em Londres. No mês passado, ela obteve o bronze na Copa dos Campeões, em Doha, no Catar. Em 2012, a pernambucana também foi indicada, e perdeu para Sheilla Castro, bicampeã olímpica de vôlei. Ela considera a concorrência extremamente qualificada. "Este ano, a Poliana Okimoto também teve um ano muito bom. Rafaela Silva foi outra a garantir uma medalha em Mundial. Sei da dedicação de todo mundo, que assim como eu se dedica muito aos treinos. Trabalhamos incansavelmente todos os dias do ano. O ideal seria premiar todo mundo".

Rafaela Silva foi a única brasileira a conquistar uma medalha de ouro no Mundial de Judô do Rio. A peso-leve carioca confessa que já entrou várias vezes na internet para votar em si mesma. "Eu estou votando bastante em mim e espero que as pessoas que gostam do meu trabalho e gostam do esporte possam votar também. Conquistar esses prêmio vai servir para fechar meu ano com chave de ouro".

Cielo, campeão mundial nos 50m livre e nos 50m borboleta no Mundial de Barcelona, considera o páreo extremamente equilibrado. "Vai ser o ano mais apertado de todos e o mais injusto porque os três indicados merecem ganhar. Eu tenho certeza de que o COB está querendo cortar esse troféu em três e dar um pedaço para cada um de nós. Mas não tem como dividir entre três campeões. Eu votei em mim", admitiu, brincando.

Zanetti concorre ao bi - ele recebeu o Prêmio Brasil Olímpico do ano passado, em que se sagrou campeão olímpico nas argolas. Este ano, o pequeno ginasta de São Bernardo venceu todas as competições que disputou. Ele frisa que não poderia ter feito mais do que fez em 2013. "Para mim é muito bom estar outra vez entre os maiores atletas do Brasil, pois é fruto dos resultados que tenho conseguido. O que eu podia conquistar na ginástica este ano de mais importante eu já consegui. Agora vamos ver se consigo mais um título esse ano. Acredito que fiz minha parte e espero receber os votos de todos. Os outros atletas que estão concorrendo são muito bons, também foram campeões mundiais e acredito que será uma escolha bem difícil".

Jorge Zarif, o mais desconhecido dos três, teve um ano impressionante. Apenas um mês depois de conquistar o Mundial Júnior da classe Finn, faturou o Mundial adulto, em Tallinn, na Estônia. Ele admite que veleja por fora na disputa. "Acho que saio um pouco atrás. Os esportes dos dois são mais conhecidos do que o meu. Eles são favoritos, mas só de estar participando já é um feito muito legal e estou feliz".