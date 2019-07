COB terá local para orientar sobre assédio e abuso no Pan de Lima

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) terá um espaço na Vila Pan-Americana para falar sobre esporte seguro. A tenda funcionará durante o Pan de Lima, que será disputado entre 26 de julho e 11 de agosto, e vai receber atletas, técnicos e chefes de delegação para orientar sobre abuso e assédio no esporte.

LEIA TAMBÉM > Brasileira é campeã mundial de esgrima

“A importância disso é enorme. Nós aqui do COB acreditamos que a melhor prevenção é manter todos os profissionais e os atletas informados, esclarecidos e atualizados. Isso vai contribuir com o nosso compromisso, que é o bem-estar de todas as pessoas envolvidas com o esporte, sejam eles atletas, treinadores, gestores, familiares”, explicou Rogério Sampaio, diretor-geral da entidade.

A primeira ação do COB no sentido de orientar os membros da delegação foi feita dentro de um curso de capacitação com chefes de equipes. A partir deles, as informações chegam aos competidores e às comissões técnicas de cada modalidade. “Esses gestores já estão indo para Lima preparados”, comentou Soraya Carvalho, gerente do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB).

Ela lembra que a atual gestão do COB vem fazendo um trabalho sério nesse sentido. “Sempre existe reunião de boas-vindas quando o Time Brasil chega a um grande evento, todo membro da delegação vai passar por isso, então fazemos uma pequena orientação sobre o tema e explicamos sobre os canais de denúncia que temos”, disse.

Além desse primeiro contato com informações, os atletas e técnicos poderão visitar o espaço criado justamente para oferecer orientações na Vila Pan-Americana. “Teremos uma tenda interativa onde vamos ter orientações, vídeos, distribuição de material e uma equipe dando informações para todos os membros da delegação. Será feito de maneira lúdica e atrativa”, afirmou Soraya.

Para Rogério Sampaio, o conteúdo oferecido tem sido bastante pertinente. “Diante da complexidade do tema, estamos passando todas as informações com a devida seriedade, mas de uma forma simples, objetiva e ilustrativa. O retorno que escutamos até o momento é muito positivo. Quando você passa isso de uma maneira simples e com exemplos, você promove uma absorção desse conteúdo, que fica muito mais entendido por todos os envolvidos no esporte”, comentou.

Campeão olímpico de judô, o diretor-geral do COB acredita que esse tipo de iniciativa pode ajudar no rendimento dos atletas. “Quando todos estão informados e imbuídos nessa missão de criar espaços seguros de proteção e prevenção, certamente os atletas, que são o principal ponto dentro desse tema, estarão mais livres e seguros para fazer o que mais gostam, que é treinar, competir e aproveitar a vida esportiva dele.”

No último trimestre deste ano, o COB promoverá o Curso de Prevenção ao Assédio e Abuso no Esporte aberto a todos os profissionais, sejam atletas, treinadores ou gestores. O conteúdo também será direcionado para quem vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Quem também terá a possibilidade de fazer o curso serão os atletas que participarem dos Jogos Escolares.

“Desde ambientes liderados diretamente pelo COB, como em Jogos Olímpicos, Pan-americanos ou nos Jogos Escolares até os desdobramentos que esse curso de capacitação promove para toda sociedade brasileira”, disse Sampaio.