COB visitará Londres para acertos finais em base

RIO - O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) começa na próxima segunda-feira uma nova visita às instalações do Crystal Palace, que será a base do País nos Jogos Olímpicos de Londres. A comitiva, liderada por Marcus Vinícius Freire, superintendente executivo de esportes, ficará hospedada até o dia 20 com a intenção de avaliar os serviços que serão disponibilizados à delegação brasileira.

"Trata-se de uma agenda extensa e importante. Estamos trabalhando há três anos e meio na operação Londres 2012 e chegou a hora de fazermos os últimos ajustes, atentando a todos os detalhes", disse Marcus Vinicius Freire. "Nosso objetivo é chegar a um acordo das linhas gerais para podermos retornar ao Brasil e acionar as nossas equipes para ajustarmos os planos de transporte, acomodação, alimentação, atendimento à imprensa, entre outras áreas", completou.

Os membros do COB também se reunirão com diversas áreas de atuação do Crystal Palace para definir o planejamento de atendimento à delegação brasileira. Além disso, serão realizados encontros com o Comitê Organizador da Olimpíada de Londres.

O COB explicou que os atletas brasileiros chegarão a Londres um mês antes do início das competições. Após o início da Olimpíada, o centro esportivo vai abrigar os membros da delegação brasileira não credenciados para a Vila Olímpica, como médicos, auxiliares-técnicos e treinadores.