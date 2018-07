Coe e Bubka entram para o Hall da Fama da Iaaf

O britânico Coe, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres, se sagrou bicampeão olímpico dos 1.500 metros ao conquistar o ouro em Moscou, em 1980, e depois em Los Angeles, em 1984. Ele ainda foi medalhista de prata na prova dos 800 metros nestas duas edições da Olimpíada.

Já o ucraniano Bubka fez história no salto com vara ao se tornar o único atleta a ganhar seis vezes o Mundial de Atletismo em uma mesma prova individual, entre 1983 e 1999, e ainda foi medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos de Seoul, em 1988. Ele colecionou feitos e se tornou uma lenda ao quebrar 35 vezes o recorde mundial, sendo 17 delas ao ar livre e 18 em competições indoor.

Com a indicação de Coe e Bubka, agora o Hall da Fama da Iaaf conta com 19 membros confirmados, entre eles o brasileiro Adhemar Ferreira da Silva, anunciado em março passado para integrar este seleto grupo do atletismo mundial. Primeiro bicampeão olímpico da história do Brasil, com o ouro nos Jogos de Helsinque, na Finlândia, em 1952, e Melbourne, na Austrália, em 1956, o atleta que fez histórica no salto triplo é o único nome do Brasil a ter essa honraria.

Falecido em 2001, Adhemar terá o seu nome oficialmente eternizado no atletismo em cerimônia que está marcada para acontecer no dia 24 de novembro, em Barcelona. O Hall da Fama da Iaaf foi criado como parte das celebrações do centenário da entidade, que até o evento de gala irá anunciar os últimos cinco nomes que completarão este seleto grupo de indicados.