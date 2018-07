Coe tem vantagem sobre Bubka na corrida à presidência da IAAF

O britânico Sebastian Coe leva vantagem sobre o ucraniano Sergey Bubka entre os eleitores do pleito presidencial da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) que declararam voto até esta terça-feira.

Das 214 entidades nacionais participantes, 37 aceitaram revelar o voto do escolhido, sendo que apenas cinco - Peru, Paraguai, Cingapura, Tailândia e Ucrânia - citaram o nome do ex-saltador com vara. A imprensa especializada, entretanto, aponta que não existe um claro favorito na disputa apesar dos números apresentados nesta "boca de urna" informal.

O presidente da Federação Francesa de Atletismo, Bernard Amsalem, foi o último a divulgar apoio a Coe, bicampeão olímpico dos 1.500 metros, que esteve a frente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O pleito que elegerá o próximo presidente da IAAF, sucessor do senegalês Lamine Diack acontecerá nesta quarta-feira, em congresso realizado na cidade de Pequim, na China.