COI aceita negociar para tentar manter as lutas O presidente do COI, Jacques Rogge, disse ontem que vai discutir alternativas para manter a luta olímpica nos Jogos de 2020. Anteontem, na reunião do Comitê Executivo da entidade que decidiu os esportes-base da competição, as duas modalidades da luta (livre e greco-romana) ficaram de fora da relação.