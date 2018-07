COI ameaça suspender Comitê Olímpico do Paquistão

Porta-voz do COI, Mark Adams afirma que o governo paquistanês ignorou convite para uma reunião em Lausanne, sede da entidade olímpica, para resolver a questão. De acordo com Adams, o Comitê Executivo do COI "pode considerar aplicar uma suspensão" no Paquistão.

Os problemas enfrentados no Paquistão são os mesmos que geraram uma suspensão à vizinha Índia, em dezembro do ano passado. No país indiano, membros da entidade olímpica local organizaram eleições não oficiais que contaram com candidatos acusados de corrupção.