COI anuncia medida para evitar mortes no bobsled e luge

De acordo com o diretor de Jogos Olímpicos do COI, Gilbert Felli, as federações destas modalidades escolherão um profissional neutro que dará um veredicto a respeito da segurança do circuito.

A medida tem o objetivo de evitar acidentes fatais como aconteceu no início deste ano, no Jogos Olímpicos de Vancouver, quando o georgiano Nodar Kumaritashvili morreu após bater com o seu equipamento na pista canadense. A morte do atleta aconteceu horas antes da cerimônia de abertura da Olimpíada.