COI anuncia mudança nas regras de publicidade para os Jogos de 2016

Nas edições anteriores, esta prática era proibida. Os atletas apenas podiam fazer publicidade para as marcas parceiras dos Jogos Olímpicos. "Vamos liberar a propaganda de atletas durante os Jogos", afirmou o diretor de comunicação do COI, Mark Adams. Contudo, o dirigente ressaltou que as instalações olímpicas não poderão ser usadas.

Ainda sobre publicidade, as logomarcas nos uniformes das delegações, que têm tamanho predeterminado pelo COI, deverão receber um acréscimo de centímetros.