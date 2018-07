COI anuncia reconhecimento provisório ao Kosovo

O Kosovo conseguiu nesta quarta-feira um importante passo para ser considerado uma nação independente no mundo esportivo. O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou o reconhecimento provisório ao país e garantiu que vai sugerir para que este reconhecimento se torne integral em uma reunião da entidade que acontecerá em dezembro, em Mônaco.

A medida anunciada nesta quarta faz com que o país ganhe o direito de disputar as provas classificatórias para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016 . Se a recomendação do COI for aceita e o reconhecimento integral acontecer, Kosovo poderá disputar sua primeira Olimpíada no Brasil.