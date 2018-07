COI apoia mudança de sede de três esportes nos Jogos de Tóquio

O pedido partiu dos próprios organizadores, com o intuito de cortar os gastos das construções de sedes. A expectativa é de que haja ainda mais alterações nos próximos meses. O comitê executivo aprovou planos para 17 sedes serem mantidas. Dez delas de fato serão, mas outras podem ser mudadas.

O chefe-executivo do comitê organizador, Toshiro Muto, explicou que essas três alterações foram as únicas anunciadas até o momento porque tratam-se dos esportes em que todas as partes chegaram a um consenso. "Para essas três mudanças, nós já chegamos a um acordo com as federações internacionais."

A disputa do basquete acontecerá na Saitama Super Arena, no norte de Tóquio central. Foi lá que aconteceu o campeonato mundial de basquete feminino em 2005. O hipismo acontecerá no Baji Park, local remanescente de quando a cidade sediou a Olimpíada em 1964. Já a canoagem slalom será realizada no Kasai Rinkai Park.