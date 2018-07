COI aprova novas mudanças nos locais das provas de Tóquio-2020

Segundo os organizadores, as novas mudanças, aprovadas nesta segunda pelo Comitê Executivo do COI, cortarão em cerca de US$ 700 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) os gastos com o evento. Eles apontam que a economia total já é de aproximadamente US$ 1,7 bilhão (R$ 5,3 bilhões).

As modalidade que tiveram a sede alterada foram: polo aquático, badminton, esgrima, rúgbi, vela, tae kwon do e luta olímpica. Ainda está em discussão a mudança do ciclismo para uma instalação já existente em Izu, a uma hora de distância de trem de Tóquio. A União Ciclística Internacional (UCI) está resistindo à alteração.