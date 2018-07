COI cobra maior envolvimento do governo na organização dos Jogos do Rio

LAUSANNE - O Comitê Olímpico Internacional está preocupado com a falta de coordenação entre os organizadores dos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro e o governo federal. Nas próximas semanas, o novo presidente do COl, Thomas Bach, viajará para o Rio e Brasilia para se reunir com a presidente Dilma Rousseff para pedir um maior envolvimento do governo na organização do evento.

"O que será crucial e essencial no caso do Rio é garantir uma cooperação entre os diferentes niveis de governo e com o comitê organizador", declarou Bach hoje em uma coletiva de imprensa. "Para garantir isso, eu vou viajar com uma delegação a Brasilia e Rio antes dos Jogos de Sochi para falar com a presidente Dilma e outros níveis do govern para que garantir e encorajar cooperação entre esses entidades", disse o novo presidente do COI.

"Isso é necessário para ter um evento com sucesso e atender os prazos", defendeu. Bach reconheceu que a preparação do Rio passou por um "grande progresso" com relação ao plano de organização do evento e no que se refere à infra-estrutura.

Mas alertou que o Rio não pode perder um só dia. "Ao mesmo tempo, temos que reconhecer que não há nenhum um momento para perder e que todo esforço tem de ser feito todos os dias em obras de construção e infra-estrutura para levar os trabalhos adiante", disse.