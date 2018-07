COI confirma campeão dos 400 m fora dos Jogos de 2012

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou nesta terça-feira que o corredor norte-americano Lashawn Merritt está inelegível para defender seu título dos 400 metros nos Jogos de Londres, em 2012, apesar da suspensão do atleta norte-americano se encerrar um ano antes.

Lashawn Merritt recebeu uma suspensão de 21 meses em julgamento realizado na segunda-feira nos Estados Unidos. O corredor testou positivo para dehidroepiandrosterona (DHEA), um produto que estimula o corpo a produzir substâncias com efeitos anabolizantes, como a testosterona endógena, três vezes entre outubro de 2009 e janeiro de 2010.

A punição se encerra em julho de 2011, deixando Merritt liberado para competir no Campeonato Mundial, na Coreia do Sul, em agosto. Mas o COI reiterou neste terça-feira que as sua legislação deixa Merritt fora dos Jogos Olímpicos de Londres. De acordo com uma regra adotada em 2008, qualquer atleta suspenso por mais de seis meses está automaticamente banido da próxima Olimpíada. "Esta regra ainda é válida e aplicável a todos os atletas".