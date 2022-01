COI dá prêmio Fair Play às skatistas brasileiras Dora Varella e Yndiara Asp

Rayssa Leal foi a grande destaque do skate feminino do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao conquistar a medalha de prata. Mas outras duas atletas brasileiras que estiveram na competição no Japão foram homenageadas nesta sexta-feira pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Dora Varella e Yndiara Asp receberam o prêmio Fair Play por "extraordinária demonstração de espírito esportivo durante os Jogos Olímpicos."

As duas atletas da seleção brasileira de skate se juntaram a Sakura Yosozumi e Kokona Hiraki, do Japão, Sky Brown, do Reino Unido, Poppy Olsen, da Austrália, e Bryce Wettstein, dos Estados Unidos, também lembradas e premiadas pelo COI.

O motivo da premiação foi o ato de empatia e solidariedade demonstrado com a jovem japonesa Misugu Okamoto, de 15 anos, que perdeu a medalha olímpica após uma queda na última tentativa. A skatista foi levantada nos ombros pelas colegas, em uma das cenas mais marcantes da Olimpíada.

Foi uma "extraordinária demonstração de espírito esportivo durante os Jogos Olímpicos", afirmou o COI ao optar pelo prêmio às skatistas que apreciavam a decisão da modalidade street.

O Comitê ficou bastante satisfeito e feliz com o espírito esportivo entre as atletas na estreia do skate em Jogos Olímpicos. O clima de solidariedade e a amizade entre as competidoras chamou atenção da entidade, que optou por premiar as sete atletas.

O prêmio foi entregue pelo International Fair Play Committee (IFPC), órgão criado pelo COI em 1963 e que, a partir dos Jogos de 2008, em Pequim, passou a distribuir a honraria a participantes dos eventos.