COI diz que 'disque-denúncia' anticorrupção prometido em abril está em operação

Denominado de "linha telefônica de integridade e ordem", o "disque-denúncia" teve a sua criação anunciada pelo COI em abril e agora permite que atletas, técnicos, árbitros e o público reportem de maneira anônima atividades suspeitas relacionadas a manipulação de resultados e violações ao código de ética do máximo organismo olímpico.

A presidente da comissão de atletas do COI, Claudia Bokel, disse que "precisamos difundir a voz para que todo mundo conheça essa linha telefônica e tenha acesso a ela". A linha em questão está disponível no site oficial do COI por meio do seguinte link: www.olympic.org/integrityhotline.