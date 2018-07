COI elogia preparação de Sochi para Jogos de Inverno

Após finalizar mais uma vistoria, o Comitê Olímpico Internacional (COI) afirmou nesta quinta-feira que está satisfeito com a preparação da cidade de Sochi, na Rússia, para receber os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. No entanto, a entidade pediu mais velocidade nas obras para as construções das hospedagens necessárias.

"O trabalho realizado até agora reafirma minha convicção de que Rússia e Sochi sediarão os Jogos de 2014 em um nível muito alto", declarou o presidente da comissão enviada à Rússia pelo COI, Jean-Claude Killy.

Esta é a quarta vistoria do COI desde que Sochi foi nomeada sede olímpica em 2007. Apesar dos elogios, Killy alertou que alguns aspectos na infraestrutura precisam ser monitorados, como a construção de hotéis e o recrutamento e treinamento da equipe que trabalhará no evento.

Na última quarta-feira, a comissão se encontrou com o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, e demonstrou satisfação com o que foi acordado na reunião. "Toda vez que encontramos com o presidente (Dmitry) Medvedev ou com o primeiro-ministro Putin temos a sensação de que esse projeto é prioridade nacional número um", revelou Killy.