COI encerra visita e vê Londres pronta para Olimpíada

Com a construção das instalações olímpicas completas e as obras tendo sido feitas dentro do orçamento de 9,3 bilhões de libras, o COI não tem qualquer impasse com o Comitê Organizador da Olimpíada de Londres (LOCOG, na sigla em inglês). "Nós não temos nenhuma dúvida, este verão vai ser um verão como nenhum outro na Grã-Bretanha", disse Oswald. "O mundo espera muito de Londres, mas sabemos que Londres está pronta e as pessoas não vão se decepcionar".

Oswald disse que Londres ainda tem coisas para fazer, mas apenas pequenos detalhes. "Eles têm quatro meses para fazer ajustes", disse o dirigente, que visitou nesta semana o Estádio Olímpico de Londres com Gilbert Felli, diretor-executivo do COI, e pediu mudanças na Cerimônia de Abertura da Olimpíada de Londres.

O dirigente solicitou que o evento, dirigido pelo cineasta Danny Boyle, termine até meia-noite (no horário de Londres). "Não é fácil de gerir", disse Oswald. "Verificamos os planos do LOCOG sobre o evento. Estamos confiantes de que nossos planos vão funcionar de forma satisfatória. Apenas alguns detalhes precisam ser corrigidos".

Quanto a quem vai acender a pira olímpica na cerimônia de abertura, Oswald disse que a decisão tomada pelos organizadores será mantida em segredo. "Eu sei que não sou eu", disse. "Não é Seb [Sebastian Coe, presidente do comitê organizador, ex-atleta e dono de dois ourous olímpicos]".

Chefe-executivo do Comitê Organizador da Olimpíada de Londres, Paul Deighton explicou que a próxima rodada de venda de ingressos ocorrerá após o sorteio do torneio olímpico de futebol, em 24 de abril. Ele revelou que ainda restam 4 milhões de entradas, sendo 1,5 milhão para jogos de futebol, 1 milhão para outros eventos e 1,5 milhão para os Jogos Paraolímpicos.