COI espera aprovar mudanças para renovar os Jogos Olímpicos

Quando os membros do Comitê Internacional Olímpico (COI) votarão as 40 recomendações para mudar o jeito que os Jogos são sediados e administrados, na semana que vem, eles dirão “sim” para a maior reformulação da história da Olimpíada em décadas.

A ideia por trás das recomendações que o presidente do COI, Thomas Bach, tem buscado desde que assumiu o cargo em setembro de 2013, é dar uma vida nova para o maior evento multiesportivo do mundo, que perdeu grande parte do seu brilho nos últimos anos.