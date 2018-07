COI espera que Oriente Médio tente receber Olimpíada

O presidente do Comitê Olímpico Internacional disse nesta quinta-feira que ficaria feliz em ver uma candidatura do Oriente Médio para sediar a Olimpíada, no mais recente sinal de expansão dos horizontes do esporte no mundo. "Há um interesse de certos países do Oriente Médio para os Jogos e gostaríamos de ver suas propostas", disse Jacques Rogge, enquanto acompanhava os Jogos Asiáticos de Praia, nas margens do Mar Arábico, em Omã.

Seus comentários vêm apenas uma semana depois da Fifa escolher o Catar como sede da Copa do Mundo de 2022. A cidade de Doha apresentou uma candidatura aos Jogos Olímpicos de 2016, mas foi eliminada antes da disputa final, vencida pelo Rio de Janeiro, em 2009.

A surpreendente vitória do Catar sobre rivais mais renomados, como os Estados Unidos, foi mais uma prova do crescente interesse em realizar eventos esportivos em regiões antes esquecidas. A América do Sul, com o Rio em 2016, receberá pela primeira vez uma edição da Olimpíada. Este ano, a África, com a África do Sul, sediou a Copa do Mundo.

Rogge não citou o nome de uma cidade específica no Oriente Médio como uma possível candidata olímpica, mas disse que há vários locais na região capaz de realizar uma "boa e bem organizada" candidatura. Dubai está entre as cidades que podem ter interesse em receber a Olimpíada de 2020.

Na África do Sul, no início desta semana, Rogge disse que uma nova região seria "favorecida" em uma disputa acirrada para sediar os Jogos. E a Olimpíada nunca foi realizada em uma cidade africana. O Oriente Médio já tem recebido eventos esportivos nos últimos anos, com torneios de tênis, corridas de Fórmula 1 e competições de golfe.