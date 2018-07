COI espera que os EUA apresentem outra candidatura aos Jogos de 2024 Com Boston fora da disputa, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, pediu nesta terça-feira para os Estados Unidos "escolherem a cidade mais apropriada" como candidata a organizar os Jogos Olímpicos de 2024. Los Angeles, que já sediou o evento duas vezes, poderia ser a candidata perfeita, de acordo com vários membros da direção do COI.