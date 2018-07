COI estuda mudar distribuição de ingressos dos Jogos Olímpicos

LAUSANNE - Depois das denúncias de irregularidades nos Jogos de Londres, o Comitê Olímpico Internacional (COI) revelou nesta quarta-feira que vai estudar mudanças no sistema de distribuição dos ingressos para a Olimpíada. As medidas seriam implantadas já para a edição do evento em 2016, que acontecerá no Rio.

Nos Jogos de Londres, que aconteceram entre julho e agosto deste ano, denúncias da imprensa britânica apontaram irregularidades na distribuição dos ingressos que foram destinados gratuitamente aos países participantes do evento, dizendo que muitos estavam sendo negociados clandestinamente.

Em reunião do Comitê Executivo do COI, nesta quarta-feira, em Lausanne, na Suíça, foi decidido criar um grupo para estudar possíveis mudanças na distribuição dos ingressos. "Será avaliado se o processo que existe hoje está correto ou se é preciso começar outro", explicou o porta-voz da entidade, Mark Adams.