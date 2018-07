COI faz nova vistoria na sede dos Jogos de Inverno

Essa será a quarta visita de uma comissão do COI a Sochi desde 2007, quando a cidade russa ganhou a eleição para sediar os Jogos de Inverno de 2014. Mas, segundo a entidade, o andamento dos preparativos está dentro do programado.

"Nós estamos no caminho certo não só na construção, onde estamos avançados em algumas áreas, mas também em relação ao tempo e ao orçamento. Vamos ter várias coisas para apresentar e compartilhar com o COI", contou o presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Dmitry Chernyshenkoon.

O presidente do COI, Jacques Rogge, esteve em Sochi em junho e disse que estava feliz com o andamento dos preparativos. "Eu vi progresso. Você não acreditaria o quão bem e rápido eles constroem. Nós estamos lidando com um país que é legitimamente considerado uma das três potências mundiais. Não estamos falando de um país de segunda categoria", disse o dirigente.

A primeiro teste de infraestrutura dos Jogos de Inverno de Sochi será em fevereiro, quando a cidade receberá a competição de esqui European Cup Alpine nas montanhas Krasnaya Polyana, nos arredores de Sochi.

A atenção ao meio ambiente deve ser um dos pontos polêmicos da visita. As obras em Sochi foram alvo de recentes críticas de ambientalistas, quando uma auditoria revelou que a situação estaria "perto de crítica" em relação à falta de aterros licenciados para a eliminação de resíduos. "Estamos realmente comprometidos em proteger e melhorar o meio ambiente. Estamos prontos para responder a qualquer crítica", disse Dmitry Chernyshenko.