COI faz última visita a Sochi antes dos Jogos de Inverno

A comissão do COI que fiscaliza os preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno começou sua décima e última visita a Sochi nesta terça-feira, cinco dias antes de a tocha olímpica ser acesa na Grécia, simbolizando a contagem regressiva para o início grande evento.

O COI destacou nesta terça que seu grupo de fiscais "irá garantir que os Jogos de Sochi/2014 estejam bem encaminhados para cumprir os detalhes finais necessários para assegurar que os melhores atletas de inverno do mundo possam competir nas melhores condições possíveis".

A comissão de fiscais do COI, liderada por Jean-Claude Killy, ficará três dias em Sochi para visitar as instalações e se reunir com os organizadores locais. Os preparativos da cidade russa têm sido abalados por críticas a uma nova lei russa que proíbe a propaganda de relações sexuais "não tradicionais entre menores de idade".

O ministro dos Esportes da Rússia, Vitaly Mutko, afirmou, no início de agosto, que a Rússia irá fazer valer a sua nova lei que proíbe "propaganda do homossexualismo". Assinada pelo presidente Vladimir Putin em junho, ela impõe multas a quem for acusado de fazer "propaganda a favor de relações homossexuais" entre crianças, e inclusive propõe multas para que os expressem esta postura na internet.