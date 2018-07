COI festeja 100 anos de sede na Suíça e assina por novo centenário

O Comitê Olímpico Internacional (COI) celebrou nesta sexta-feira um dia histórico de sua existência. Por meio de uma série de cerimônias realizadas na Suíça e com a presença de autoridades locais, a entidade festejou 100 anos de existência de sua sede e já assinou um novo acordo para manter a sua base em Lausanne até 2115.

No dia 10 de abril de 1915, o barão Pierre de Coubertin, o criador do movimento olímpico, estabeleceu Lausanne como sede do COI, cuja fundação aconteceu em 1894, em Paris. E agora, exatos 100 anos depois da instalação da sede em solo suíço, o presidente do organismo, Thomas Bach, destacou que a manutenção da base no país é "a decisão certa".

No mesmo local onde está sediado, o COI está construindo uma nova sede para manter todos os seus 500 funcionários bem acomodados abaixo de um mesmo teto. "Durante estes 100 anos de história comum, que escreveu muitos capítulos importantes e fascinantes, e eu estou ansioso para a próxima, que vai ver a consolidação da nossa sede em Lausanne por outros 100 anos", disse Bach durante as cerimônias desta sexta.

Tendo em vista os benefícios que o COI traz por estabelecer sua sede no local, a entidade destacou que "Lausanne aceitou conceder um contrato de arrendamento até 2015". A representatividade da entidade para a cidade e para a própria Suíça ficou clara com a presença do ministro do Esporte do país, Ueli Mauder, e do prefeito Daniel Brélaz nos eventos desta sexta.

Ao lado destas autoridades, Bach chegou a depositar uma coroa de flores no túmulo de Coubertin e simulou uma corrida com Mauder em uma pequena pista de atletismo que fica na sede do COI, onde o barão, morto em 1937, também foi enterrado. O dirigente ainda divulgou um estudo da Academia Internacional de Esportes, Ciência e Tecnologia, segundo o qual a presença do organismo olímpico na Suíça e de outras 45 federações internacionais alocadas no país em razão do COI contribuiu com a movimentação de mais de 1 bilhão de francos suíços na economia local.