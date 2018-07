COI inicia inspeção em candidatura olímpica de Madri

MADRI - A comissão de avaliação do Comitê Olímpico Internacional (COI) iniciou uma visita de inspeção em Madri, que se candidatou a sediar os Jogos Olímpicos de 2020. A passagem dos membros do COI pela cidade vai durar quatro dias. No primeiro, eles se encontraram com o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy. Ele afirmou que grande parte da infraestrutura necessária para Madri sediar o evento já está construída e que a cidade tem um excelente sistema de transportes.

"80% das instalações esportivas necessárias para realizar os Jogos Olímpicos já estão construídas", afirmou Rajoy, ressaltando também que Madri está acostumada a sediar eventos importantes e a Espanha recebe 58 milhão de turistas a cada ano.

Porém, protestos em Madri podem atrapalhar a avaliação que está sendo feita pelos membros do COI. O sistema de transporte da capital deverá sofrer greves parciais nesta terça e quarta-feira. Além disso, três manifestações também vão coincidir com a visita do COI.

Os membros do COI já visitaram Tóquio e vão viajar para Istambul, que também pretende receber a Olimpíada, na próxima semana. A sede dos Jogos de 2020 será escolhida no dia 7 de setembro.