COI inicia vistoria final e destaca legado de Londres

"Londres criou um novo patamar de como entregar um legado duradouro. Já é possível ver resultados tangíveis da incrível revitalização da região leste da cidade. Essa grande e histórica cidade deixou sua marca no legado para os próximos Jogos Olímpicos", afirmou Rogge, após o encontro desta quarta-feira com o primeiro-ministro britânico, David Cameron.

Na mesma entrevista coletiva, o primeiro-ministro também enalteceu a importância do legado deixado pela realização dos Jogos Olímpicos no país. "Em Londres, o movimento olímpico já está deixando uma marca importante para as futuras gerações, muito além das instalações esportivas. A Olimpíada revitalizou o esporte no Reino Unido", avaliou Cameron.

O primeiro-ministro ainda lembrou que, além dos benefícios diretos como a construção das instalações esportivas e o desenvolvimento do esporte local, a realização da Olimpíada agora em 2012 provocou significativas melhorias no sistema de transporte público de Londres. E também serviu para estimular a economia e criar novos empregos no Reino Unido.

"Apesar de muito já ter sido feito, sei que os verdadeiros benefícios dos Jogos de Londres ainda estão por vir", disse Cameron, lembrando que o trabalho agora é aproveitar tudo o que foi feito para a realização da Olimpíada e deixar um legado ainda maior para a cidade e todo o país. "Esse é o nosso maior desafio, mas também é nossa grande oportunidade."