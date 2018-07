COI minimiza mudanças no plano inicial de Tóquio/2020 Depois de terminado nesta sexta-feira o primeiro encontro da comissão de coordenação do Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos de Tóquio/2020, a entidade afirmou que as mudanças no plano original não serão tão drásticas como sugeriu a imprensa japonesa. A preocupação com os custos fizeram com que os organizadores do evento no Japão revisassem a ideia inicial de realizar a maioria das competições em um raio de oito quilômetros da Vila Olímpica.