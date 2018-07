COI não pune ninguém por caso da ISL O que era para ser o maior escândalo do esporte internacional, com a constatação de um propinoduto na Fifa, terminou em pizza. Cartolas ligados à entidade, suspeitos de terem recebido suborno, foram apenas advertidos pelo Comitê Olímpico Internacional), que também investigou o caso ISL, pois os envolvidos também integram o movimento olímpico. A ISL é suspeita de ter pago propinas em troca de contratos milionários com a Fifa.