COI negocia extensão de contratos com três patrocinadores O Comitê Olímpico Internacional (COI) está em discussões para prorrogar a vigência dos contratos de patrocínio já existentes com a Acer, McDonald's e General Electric, de modo a incluir a Olimpíada de Inverno de Sochi 2014 e os Jogos do Rio de 2016, anunciou a entidade nesta quinta-feira.