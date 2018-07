COI pede rápida resolução de impasse sobre estádio para Olimpíada de 2020

O presidente do COI, Thomas Bach, disse ao comando do comitê organizador para finalizar o planejamento antes de uma reunião do comitê olímpico no final de julho, disse, nesta terça-feira, Toshiaki Endo, o recém-nomeado ministro encarregado dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O governo japonês revelou na última segunda-feira que espera que os custos totais de construção do novo Estádio Nacional, também palco da Copa do Mundo de Rúgbi de 2019, subiram para US$ 2 bilhões (aproximadamente R$ 6,25 bilhões), acima da estimativa original de US$ 1,3 bilhão (R$ 4,1 bilhões). O governo municipal ainda negocia com o poder federal como os custos da obra serão divididos.

Os organizadores da Olimpíada de Tóquio esperavam reduzir esses custos, mas a decisão de manter o projeto original da arquiteta iraquiana Zaha Hadid impediu essa possibilidade. Os dois arcos enormes no topo do estádio, um recurso que os críticos tem responsabilizado pela elevação nos custos de construção, continuarão a fazer parte do projeto.

Para cortar custos, dirigentes propuseram atrasar a construção do teto retrátil e tornar temporários 15 mil dos 80 mil assentos previstos para o estádio. As obras devem começar em outubro.