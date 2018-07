COI planeja colocar canal de TV olímpico no ar em abril de 2016

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira que planeja colocar no ar o seu canal olímpico de TV digital em abril de 2016, a poucos meses portanto dos Jogos Olímpicos do Rio, marcado para ser realizado no período entre 5 e 21 de agosto.

O diretor executivo de Serviços de Radiodifusão Olímpica, Yiannis Exarchos, disse que o canal, com sede em Madri, está contratando uma equipe de quase 100 pessoas para produzir programas sobre atletas e esportes olímpicos, além de transmitir eventos de edições passadas dos Jogos Olímpicos.

De acordo com o dirigente, o canal vai entrar no ar em abril de 2016, como parte de um "agressivo plano" de desenvolvimento. Embora os detalhes sobre obtenção de receitas e custos ainda não tenham sido revelados, Exarchos disse que o canal vai garantir um retorno sobre os investimentos de US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 1,82 milhão) em dez anos.

A criação do canal é parte programa de reformas do presidente do COI, Thomas Bach, denominado "Agenda 2020". E a sua criação foi aprovada pelo comitê em dezembro do ano passado.