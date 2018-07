COI prevê benefícios ao Rio e apoia protestos pacíficos O Comitê Olímpico Internacional (COI) se manifestou em relação à onda de manifestações que está ocorrendo no Brasil, sendo muitas delas criticando os gastos públicos feitos para ajudar organização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014. Ao falar sobre o assunto, a entidade disse que é "totalmente favorável a protestos pacíficos" e garantiu estar confiante de que a Olimpíada de 2016, no Rio, irá trazer maiores benefícios para a cidade e para o País.