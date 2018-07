COI proíbe redes sociais a candidatos na próxima eleição

As novas regras foram elaboradas pela Comissão de Ética do COI e já estão em vigor. "A promoção da candidatura para a presidência deve excluir qualquer forma de publicidade, incluindo o uso de novas mídias e redes sociais", divulgou a entidade.

O candidato também não poderá participar de eventos públicos "de qualquer tipo" para se promover. "Os candidatos não podem comparecer a debates públicos". O código prega ainda o cuidado com a imagem e o respeito mútuo entre os pretendentes ao cargo de presidente.

As regras destacam ainda que os candidatos estão proibidos de receber "ajuda direta ou indireta, financeira, material ou de qualquer tipo dos envolvidos nas ações olímpicas". O código também se aplicará aos membros da entidade, patrocinadores e outros integrantes dos eventos olímpicos. O objetivo do COI é "prevenir excessos" durante as eleições.

Entre os possíveis candidatos à presidência do COI estão o alemão Thomas Bach, atual vice-presidente, o porto-riquenho Richard Carrion, membro do comitê executivo, os suíços Denis Oswald e Rene Fasel, também do comitê executivo, e o ex-atleta e diplomata Ser Miang, de Cingapura.