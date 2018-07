COI pune 4 medalhistas de 2004 por doping e adia decisão do caso Armstrong

LAUSANNE - O Comitê Olímpico Internacional (COI) retirou oficialmente nesta quarta-feira as medalhas de quatro atletas que foram flagrados em exames antidoping na Olimpíada de 2004, em Atenas, sendo que um deles subiu ao lugar mais alto do pódio na Grécia. O COI ainda informou que adiou a sua decisão sobre o bronze obtido por Lance Armstrong nos Jogos de Sydney, em 2000, depois de o ex-ciclista ter perdido todos os seus títulos da Volta da França após ser condenado por uso de doping.

O COI anunciou a cassação das medalhas de quatro atletas da Olimpíada de Atenas cujas amostras de exames antidoping foram submetidas a novos testes, que confirmaram a presença de substâncias proibidas. Entre eles está o ucraniano Yuriy Bilonog, que foi medalhista de ouro no arremesso de peso.

Os outros atletas que tiveram suas medalhas retiradas foram o bielo-russo Ivan Tskikhan, prata no lançamento do martelo, a sua compatriota Irina Yatchenko, bronze no lançamento de disco, e a russa Svetlana Krivelyova, que subiu ao terceiro lugar do pódio no arremesso de peso.

Já o caso envolvendo o medalhista de bronze do halterofilista Oleg Perepechenov, da Rússia, continua pendente, informou o COI, que também optou por adiar a decisão sobre o caso envolvendo Lance Armstrong, que faturou o terceiro lugar da prova de estrada dos Jogos de Sydney.

O COI quer cassar a medalha do norte-americano depois que a Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA, na sigla em inglês) o condenou por uso de doping e retirou todos os seus sete títulos da Volta da França, a mais importante prova do ciclismo mundial.

E, embora tenha adiado a decisão sobre Armstrong, o COI informou que irá esperar por uma posição da União Ciclística Internacional (UCI) para notificar formalmente Armstrong da perda de todos os seus resultados desde agosto de 1998.