COI recomenda eliminar luta greco-romana de Olimpíadas de 2020

A luta greco-romana, disputada nas primeira edição moderna das Olimpíadas, em 1896, vai agora se juntar a uma lista de outros sete esportes batalhando por uma vaga no programa. É bastante improvável, no entanto, que a luta permaneça nos Jogos.

Uma sessão do COI que deve acontecer em Buenos Aires em setembro ainda precisará ratificar a decisão.

"Este não é o fim do processo, isso é puramente uma recomendação", disse o porta-voz do COI, Mark Adams, a repórteres, após a votação do comitê executivo.

"Foi uma decisão visando olhar os esportes principais, que funcionam melhor nos Jogos Olímpicos. Esse seria o melhor programa para as Olimpíadas de 2020. Não é sobre ter alguma coisa de errado com a luta greco-romana, mas sobre o que é melhor para os Jogos", acrescentou.

(Reportagem de Karolos Grohmann)