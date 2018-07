COI reconhece Sudão do Sul, que poderá ter equipe nos Jogos do Rio

O Comitê Olímpico Internacional (COI) reconheceu oficialmente o Sudão do Sul, neste domingo, durante reunião da entidade, em Kuala Lumpir. Com a decisão, o novo país africano poderá enviar delegação para disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no próximo ano.

A decisão oficializa a recomendação feita pelo Comitê Executivo do COI, na semana passada. "Deixem-me desejar a vocês um futuro muito brilhante", declarou o presidente do COI, Thomas Bach. "Vamos ficar ao lado de vocês. Esperamos encontrar vocês na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio. Isso colocará vocês no mapa do mundo."

Com a oficialização do Sudão do Sul, o país africano se tornou o 206º país a ingressar no COI, o último após o Kosovo. Na Olimpíada de Londres, em 2012, Guor Marial, maratonista do Sudão do Sul, competiu como atleta independente sob a bandeira do COI.

O Sudão do Sul, que se separou do Sudão e se tornou independente em 2011, vem sendo dilacerado pela guerra civil nos últimos dois anos. O país está em conflito desde dezembro de 2013, em um confronto entre forças leais ao ex-vice-presidente Riek Machar, da etnia Nuer, e ao presidente Salva Kiir, da etnia Dinka. O conflito tem provocado uma crise humanitária, deixando a mais jovem nação do mundo em turbulência, quatro anos após a sua criação.