COI reforça parceria com Interpol para coibir corrupção no esporte

O Comitê Olímpico Internacional (COI) está ampliando sua parceria com a Interpol para combater os casos de manipulação de resultados e apostas ilegais e coibir a corrupção no esporte. As duas entidades se reuniram nesta terça-feira, em Lausanne, na Suíça, para discutir a proposta de trabalho, iniciada em janeiro, quando assinaram um acordo de cooperação.

Na reunião do presidente do COI, Thomas Bach, com o secretário-geral da Interpol, Ronald Noble, as duas partes discutiram "os riscos relacionados à manipulação nas competições, sistemas inteligentes para busca de informação, a condução das investigações e procedimentos legais", revelou Bach.

O dirigente do COI aproveitou a oportunidade para convocar governantes, autoridades policiais e responsáveis pela legislação de apostas para se juntar ao esforço de conter a manipulação de resultados.

Recentemente, o COI criou um sistema inteligente para coibir apostas ilegais. Ele vai monitorar cada padrão suspeito nas apostas realizadas durante os próximos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, e também em outros eventos esportivos.