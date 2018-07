COI tira bronze de 2004 de pesista russo por doping

Perepetchonov testou positivo para clembuterol quando suas amostras armazenadas foram novamente analisadas no ano passado. Ele terminou em terceiro lugar no evento para atletas de até 77 kg dos Jogos de Atenas. O bronze agora ficará com o turco Reyhan Arabacioglu, que tinha terminado a disputa na quarta colocação.

Quatro outros atletas foram pegos em novas análises das amostras dos exames antidoping foram obrigados a devolver suas medalhas em dezembro, incluindo um ouro conquistado pelo ucraniano Yuriy Bilonog na disputa do arremesso de peso.

Desde Atenas, o COI armazena amostras de exames antidoping de cada Olimpíada por oito anos para permitir a realização de novos testes quando novos métodos de detecção do uso de substâncias proibidas estiverem disponíveis.