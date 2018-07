COI veta Centro de Mídia na zona portuária do Rio

Na avaliação do COI, esse plano de transferir tais instalações mudaria radicalmente o projeto que levou a cidade a ganhar o direito de receber a Olimpíada. Assim, a alteração foi descartada.

Após sugestão do presidente do Comitê Organizador dos Jogos Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman, o COI a princípio aceitou que as áreas operacionais sejam montadas na zona portuária, como o núcleo de árbitros, o centro de mídia para profissionais não credenciados, o centro de operações e logística, o centro de tecnologia, o centro de credenciamento de staff e voluntariados e o centro de distribuição de uniformes.

"Até hoje todos os 26 esportes (da Olimpíada de 2016) estão com seus locais definidos. Não há mudança", ressaltou a presidente da comissão, a marroquina Nawal El Moutawakel, durante coletiva de encerramento da visita do COI, num hotel da zona oeste da cidade. Ela defendeu que, mais do que criar, é preciso colocar a Autoridade Pública Olímpica (APO) em prática o quanto antes.

A APO é um consórcio formado pela União, o governo e a prefeitura do Rio responsável pela aprovação e monitoramento das obras e dos serviços dos Jogos. Para que ela entre em atividade, é preciso ainda ser aprovada tanto no Congresso Nacional quanto nas assembleias legislativas estadual e municipal do Rio de Janeiro. "O Rio fez um bom começo. Fez uma base sólida, mas o escopo do projeto olímpico é imenso e é importante não perder tempo", afirmou Nawal.

Durante a coletiva, Nuzman anunciou a criação de uma comissão consultiva do esporte, composta por atletas como o tenista Gustavo Kuerten, o técnico de vôlei Bernardinho, o meia-fundista Joaquim Cruz, Maurren Maggi, entre outros. Eles vão ajudar com sua experiência a realizar os Jogos de 2016.

Do lado de fora do hotel, um grupo de manifestantes, segurando um cartaz que dizia "Olimpíadas? Só com Justiça Social", reivindicava a desistência de remoções comunitárias por causa dos Jogos. "Existe a possibilidade de realizar os Jogos sem remover a Comunidade Vila Autódromo. São 900 famílias que moram lá. Não tem necessidade", disse Alexandre Mendes, da Defensoria Pública do Estado do Rio.

CONVÊNIO - Nesta quinta, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a Federação Internacional de Boxe (AIBA) e a Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) assinaram acordo de cooperação para a criação de um Centro de Treinamento Internacional de Boxe para atender cerca de 100 jovens atletas, a partir dos 12 anos, nas instalações do Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca (zona oeste).