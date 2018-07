COL fica satisfeito com testes em jogo do Inter no Beira-Rio

PORTO ALEGRE - O Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo ficou satisfeito com os testes realizados no Beira-Rio na noite de sábado, durante a vitória do Inter sobre o Atlético-PR, por 2 a 1, pela quarta rodada do Brasileirão. Mas reconheceu que a operação no estádio em Porto Alegre ainda precisa de alguns ajustes para receber os cinco jogos do Mundial.

Entre os problemas citados pelos torcedores - foram mais de 33 mil presentes no jogo -, estavam algumas áreas de alimentação fechadas, a dificuldade de orientadores de público em entender e apontar com precisão todos os setores do estádio, o acesso em algumas catracas e a instabilidade no uso da internet pelo celular em diferentes operadoras.

O gerente-geral de integração operacional do COL, Tiago Paes, disse que não esperava mesmo ter 100% de acertos nos testes realizados no sábado, mas assegurou que o treinamento de todos os agentes que atuarão nos cinco jogos da Copa em Porto Alegre será intensificado a partir do dia 22 de maio, quando a Fifa recebe oficialmente o Beira-Rio.

"Saímos satisfeitos e com segurança. Tenho certeza de que faremos uma grande Copa", afirmou Maurício Nunes Santos, coordenador do Comitê Gestor da Copa no Rio Grande do Sul. Já o principal executivo do COL fez questão de exaltar o gramado do Beira-Rio. "Fico contente em ver o resultado desse grande esforço, que é construir uma obra dessa magnitude. E mais ainda ao saber que o clube buscou a melhor qualidade no campo de jogo, que é o que, ao final, importa para os jogadores", disse Ricardo Trade.